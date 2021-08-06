NBC: المتضررون بـ11 سبتمبر يطالبون بإبعاد بايدن عن المراسم التذكارية ما لم يوضح دور السعودية

أكدت شبكة NBC الأمريكية أن نحو 1800 من المتضررين بهجمات 11 سبتمبر طالبوا بإبعاد الرئيس جو بايدن عن المراسم التذكارية بمناسبة الذكرى الـ20 للمأساة، ما لم يف بوعده الانتخابي تجاههم.

وأفادت الشبكة اليوم الجمعة بأن هؤلاء المتضررين، وهم من أهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر، والناجين منها، وأول المستجيبين لها، أعربوا عن معارضتهم لمشاركة بايدن في المراسم التذكارية السنوية التي ستقام في نيويورك وولاية بنسيلفانيا ومقر البنتاغون هذا العالم، ما لم يطبق الرئيس وعده برفع السرية عن وثائق يعتقدون أنها قد تكشف وجود صلة بين الهجوم المأساوي والسلطات السعودية.

وأشارت NBC إلى أن هؤلاء المتضررين سيصدرون اليوم بيانا رسميا يدعو الرئيس إلى عدم المشاركة في الفعاليات ما لم يتم الكشف هذه الوثائق، مذكرين بأن بايدن خلال حملته الرئاسية تعهد بإظهار شفافية أكبر ونشر أكبر قدر ممكن من المعلومات حول هذه الكارثة، غير أن إدارته منذ توليه مقاليد الحكم تتجاهل الرسائل والمطالب بهذا الشأن.

وذكر البيان الذي نشرت NBC اقتباسات منه أن اللجنة الوطنية المعنية بالتحقيق في هجمات 11 سبتمبر 2001 اكتشفت أدلة تشير إلى دعم مسؤولين حكوميين سعوديين لمنفذي العملية الإرهابية، متهما الإدارات السابقة ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) ببذل جهود ملموسة من أجل إخفاء هذه الحقائق ومنع الشعب الأمريكي من معرف الحقيقة بالكامل عن ذلك الحادث المأساوي.

ويخص بعض الوثائق التي يطالب المتضررون بنشرها نتائج التحقيق الذي أكمله FBI عام 2016 في الصلات المزعومة بين السعودية وهجمات 11 سبتمبر.

وأقرت اللجنة الوطنية التي أكملت تحقيقها عام 2004 أن السعودية كانت "حليفة إشكالية"، وخاصة فيما يتعلق بتبادل البيانات الاستخباراتية، لكن دون الكشف عن أي أدلة تتيح ربط قيادة المملكة بالهجمات.

المصدر: NBC