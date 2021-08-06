 
مباشر
عاجل
غانتس يصل إلى مقر وزارة الدفاع في تل أبيب لإجراء مشاورات أمنية بشأن المستجدات عند حدود لبنان

دراسة: لقاح "جونسون آند جونسون" يقي من الوفاة بكورونا بنسبة تفوق 90%

أخبار العالم

دراسة: لقاح
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qzr2

قالت باحثة من جنوب إفريقيا إن دراسة أجراها البلد الإفريقي أظهرت أن لقاح "جونسون آند جونسون" للوقاية من كورونا يوفر الحماية من الوفاة بالمرض بنسبة تفوق 90 بالمئة.

إقرأ المزيد
"جونسون" تسحب 6 من منتجاتها لاحتوائها على مواد مسرطنة

وأضافت الباحثة جليندا جراي، التي شاركت في قيادة الدراسة: "بوسعنا القول إن لقاح جونسون آند جونسون الذي يتكون من جرعة واحدة وفر للعاملين في مجال الرعاية الصحية الحماية من الوفاة بنسبة تتراوح بين 91 بالمئة و96.2 بالمئة".

وتابعت: "هذه هي النتيجة الأساسية التي توصلنا إليها، وبوسعنا القول إن هذا اللقاح وفر الحماية من الوفاة للعاملين في مجال الصحة".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا