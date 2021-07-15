"جونسون" تسحب 6 من منتجاتها لاحتوائها على مواد مسرطنة

سحبت شركة "جونسون آند جونسون" 6 من منتجاتها الخاصة بالوقاية من الشمس من متاجر في الولايات المتحدة بعد اكتشاف مادة كيميائية يحتمل أن تكون مسببة للسرطان في بعض العينات.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن الشركة قولها إنه يجب على المستهلكين التوقف عن استخدام واقيات الشمس المكونة من ستة أنواع تحت اسم "نيتروجينا وأفينو" والتخلص منها، باستثناء نيتروجينا للبشرة الرطبة.

وقالت إنها تقوم أيضا بإخطار الموزعين وتجار التجزئة بالتوقف عن بيع المنتجات والاستعداد لإعادتها.

وأكدت الشركة إنها لا تستخدم البنزين في تصنيع بخاخات واقيات الشمس، وتحقق في سبب احتوائها على هذه المادة المسرطنة.

وقال المتحدث باسم "جونسون آند جونسون" إن الشركة على اتصال مع الهيئات التنظيمية في دول أخرى بشأن هذه القضية، لكنها لم تذكر عدد الزجاجات التي تأثرت بالمادة المسرطنة والنسبة الدقيقة التي احتوتها من البنزين، على الرغم من أنها قالت إن المستويات منخفضة ولا يتوقع أن تسبب مشاكل صحية.

المصدر: "وول ستريت جورنال"