حكم قضائي على "جونسون أند جونسون" في قضية "البودرة المسرطنة"

يتعين على شركة "جونسون آند جونسون" دفع 2.1 مليار دولار كتعويض في قضية النساء اللائي زعمن تعرضهن للإصابة بسرطان المبيض بعد استخدام البودرة التي تصنعها الشركة.

وطالبت شركة "جونسون آند جونسون" المحكمة العليا بمراجعة الحكم ، نافية الادعاءات بأن منتجات بودرة الأطفال ومنتجات الاستحمام Shimmer Effects كانت ملوثة بمواد مسرطنة أو تسببت في السرطان.

وقالت المتحدثة باسم الشركة كيم مونتاغنينو، إن قرار المحكمة بعدم مراجعة القضية يترك مسائل قانونية مهمة من دون حل وبالتالي ستستمر محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية في مواجهة مثل هذه المسائل.

كما قال محامي المدعين إن 9 نساء توفين بسبب سرطان المبيض، لتنكر شركة"جونسون آند جونسون" أن منتجات البودرة الخاصة بها تسبب السرطان ووصفت الحكم بأنه "يتعارض مع عقود من التقييمات العلمية المستقلة التي تؤكد أن مسحوق جونسون للأطفال آمن وغير ملوث بالأسبستوس ولا يسبب السرطان".

المصدر: "الإندبندنت" + RT