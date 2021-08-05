اليونان تكافح حرائق الغابات لليوم الثالث

أمرت السلطات اليونانية بإجلاء المزيد من السكان بجزيرة قرب أثينا، وسط محاولات إخماد حريق قرب موقع الألعاب الأولمبية الأثري، في الوقت الذي تستعر فيه حرائق الغابات هناك لليوم الثالث.

وأجلت السلطات المزيد من الناس من إيفيا اليوم الخميس، فيما قرعت الكنائس أجراسها، محذرة من اقتراب الحريق. ويعمل في المنطقة أكثر من 170 من رجال الإطفاء مستخدمين 52 عربة إطفاء وست طائرات.

وأخليت قريتان في منطقة بيلوبونيز أمس الأربعاء، بينما استعر حريق قرب موقع الألعاب الأولمبية الأثري.

وقالت وزيرة الثقافة، لينا ميندوني، لتلفزيون (إيه.إن.تي1) إن رجال الإطفاء تمكنوا على ما يبدو من إنقاذ موقع أولمبيا القديم ودرء الخطر عن الكنوز الأثرية، بعدما كافحوا الحريق طوال الليل.

وأججت درجات حرارة تجاوزت الأربعين درجة مئوية، والرياح العاتية، أكثر من 150 حريق غابات في مناطق مختلفة بأنحاء اليونان خلال الأيام الأخيرة، لتنضم اليونان إلى تركيا ومناطق أخرى على البحر المتوسط، المبتلية بمثل هذه الحرائق.

وجرى إخلاء أكثر من عشر قرى على جزيرة إيفيا قرب أثينا منذ يوم الثلاثاء، وأنقذ قارب نحو 85 شخصا من أحد الشواطئ، فيما التهمت النيران أشجار الصنوبر وأطلقت سحبا من الرماد والدخان في الهواء. واكتست السماء في أثينا على بعد أميال بلون داكن.

This is one of the fires in Greece, on the island of Evia. It’s not a disaster movie, it’s the very real climate disaster.pic.twitter.com/ydRp9ljEME — Read Parable of the Sower by Octavia Butler (@JoshuaPotash) August 4, 2021

В Греции высокая температура спровоцировала огромные пожары



В некоторых регионах температура превысила 45 градусов.#Greece#firepic.twitter.com/tv8I4bN04G — Протесты в мире (@worldprotest_tg) August 4, 2021

side note; i see yall not giving a fuck. greece is burning. the entirety of greece is burning. pic.twitter.com/VdWStFCljF — giota (@seimeiseb) August 5, 2021

المصدر: رويترز