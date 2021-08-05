إخلاء حوالي ألفي شخص من منازلهم في كاليفورنيا بسبب حريق

دعي نحو ألفين من سكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى سرعة مغادرة منازلهم، مع اقتراب الحريق "ديكسي فاير" منها، وهو الأكبر في هذه الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة هذه السنة.

وتسبب حريق الغابات هذا باحتراق المنازل وأجبر الآلاف على الإخلاء في مقاطعتين كثيفتين بالأشجار بشمال شرق ساكرامنتو في شمال كاليفورنيا.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا إن الحريق أدى إلى إحراق 1400 فدان (566 هكتارا) من الأشجار في مقاطعتي بلاسر ونيفادا.

وقال مسؤولو الإطفاء وإنفاذ القانون في مؤتمر صحفي إن 2400 شخص على الأقل أخلوا منازلهم في مقاطعة بلاسر وصدرت أوامر بإجلاء 4200 شخص في مقاطعة نيفادا.

وكتب مكتب عمدة مدينة "بلوماس كانتري" في تغريدة متوجها إلى سكان بلدتي غرينفيل وشيستر: "في حال كنتم لا تزالون في المنطقة عليكم التوجّه شرقا على الفور، وفي حال كنتم عاجزين عن المغادرة توجهوا إلى ملعب البيسبول في مدرسة سيشتر الثانوية".

وينتشر حريق "ديكسي فاير" في غابات شمال كاليفورنيا منذ منتصف يوليو الماضي، وهو على ارتباط بالتغير المناخي الذي يتسبب بدرجات حرارة مرتفعة وموجات جفاف في العالم، لا سيما في شمال القارة الأمريكية.

المصدر: "رويترز" + "أ ف ب"