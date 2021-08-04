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البرازيل.. إصابات كورونا تتخطى الـ20 مليونا والوفيات تلامس الـ560 ألفا

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البرازيل.. إصابات كورونا تتخطى الـ20 مليونا والوفيات تلامس الـ560 ألفا
Reuters
المستشفيات في البرازيل - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية الأربعاء تسجيل 40716 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و1175 وفاة بالفيروس.

ووفقا لبيانات الوزارة، وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 20 مليونا و26533 منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع مجمل الوفيات إلى 559607 .

وتسجل البرازيل حاليا ثالث أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل الترتيب الثاني عالميا في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"

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