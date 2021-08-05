ستيرجن تعرب عن دهشتها لرفض جونسون لقاءها

علقت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن على رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لقاءها قائلة، إن هذا الرفض "غريب بعض الشيء".

وقالت: "يعتقد معظم الناس أنه من الغريب بعض الشيء أن رئيس الوزراء لم يرغب في مناقشة خطط التعافي من كوفيد-19.. لكن قرار عدم قبول العرض متروك له".

وكان جونسون قد رفض يوم أمس الثلاثاء دعوة ستيرجن له للقاء وإجراء محادثات معها أثناء زيارته اسكتلندا هذا الأسبوع.

وقال: "أنا حريص على ترتيب لقاء شخصي معكم ومع الوزراء الأوائل الآخرين ونائب الوزير الأول للبناء على المناقشات البناءة التي أجريناها في وقت سابق من هذا الصيف.. أتطلع إلى لقائكم قريبا والعمل معا من أجل مصالح الناس في جميع أنحاء بلادنا".

المصدر: "سكاي نيوز"