جونسون يرفض لقاء ستيرجن خلال زيارته المقبلة إلى أسكتلندا

رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعوة نظيرته الأسكتلندية نيكولا ستيرجن له للقاء وإجراء محادثات معها أثناء زيارته أسكتلندا هذا الأسبوع.

وكانت ستيرجن قد دعت جونسون إلى مقر إقامتها الرسمي في إدنبرة، لمناقشة خططهم للتعافي من جائحة كورونا.

وقالت في رسالتها: " أفهم أن رئيس الوزراء (جونسون) سيزور أسكتلندا في وقت لاحق من هذا الأسبوع. نظرا لأن هذه ستكون فرصتنا الأولى للقاء شخصيا لفترة من الوقت، فقد دعوته إلى Bute House لمناقشة خطة التعافي من كوفيد-19. نحن نختلف سياسيا، لكن يجب أن تعمل حكوماتنا معا حيثما أمكننا ذلك".

I understand the PM will visit Scotland later this week. Since this would be our first opportunity to meet in person for a while, I’ve invited him to Bute House to discuss Covid/recovery. We differ politically, but our governments must work together where we can. pic.twitter.com/Fo4N4nr2oN — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) August 2, 2021

ورد جونسون قائلا: "أنا حريص على ترتيب لقاء شخصي معكم ومع الوزراء الأوائل الآخرين ونائب الوزير الأول للبناء على المناقشات البناءة التي أجريناها في وقت سابق من هذا الصيف.. اتفقنا بعد ذلك على أنه يجب علينا إنشاء منتدى منظم للمشاركة المستمرة بين الحكومة والإدارات المفوضة لتحقيق نتائج ملموسة لصالح الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

وأضاف: "أتطلع إلى لقائكم قريبا والعمل معا من أجل مصالح الناس في جميع أنحاء بلادنا".

المصدر: "سكاي نيوز"