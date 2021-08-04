إسرائيل تكشف اسم المسؤول عن "الهجوم الإيراني" على الناقلة "ميرسر ستريت"

كشفت الحكومة الإسرائيلية عن اسم قيادي إيراني تعتبره العقل المدبر للهجوم الذي استهدف الأسبوع الماضي ناقلة الكيميائيات "ميرسر ستريت" قبالة سواحل سلطنة عمان وأودى بحياة شخصين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أثناء إحاطة سياسية أجراها اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية يائير لابيد لسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي: "أكشف لأول مرة اسم المسؤول المباشر عن عمليات إطلاق طائرات مسيرة انتحارية، واسمه سعيد آرا جاني، وهو يترأس قيادة الطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري الإيراني".

وشدد غانتس على أن القيادة المذكورة نفذت الهجوم على "ميرسر ستريت"، متهما آرا جاني بـ"توفير المعدات والتدريب لتنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة ".

كما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي بأن قائد سلاح الجو في الحرس الثوري، أمير علي حاجي زاده، يقف وراء عشرات العمليات التي شملت طائرات مسيرة وصواريخ في المنطقة.

وشدد غانتس على أن إيران تشكل تحديا إقليميا وعالميا، محذرا من أن الجمهورية الإسلامية تحتاج الآن إلى عشرة أسابيع فقط للحصول على المواد الانشطارية المطلوبة لتطوير قنبلة نووية.

بدوره، وصف لابيد حادثة الناقلة "ميرسر ستريت" المشغلة من قبل شركة "زودياك ماريتيم" الإسرائيلية بأنه "جريمة دولية" و"هجوم على الخطوط التجارية الدولية وعلى حرية النقل"، مشددا على ضرورة أن يرد المجتمع الدولي على ذلك.

وصرح وزيرا الدفاع والخارجية الإسرائيليان: "هذا ليس صراعا محليا أو ثنائيا، بل إنه هجوم على العالم، والعالم بحاجة إلى الرد. لا يمكن أن يحدث هذا إلا من خلال نهج موحد وشجاع من قبل المجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن والأطر الأخرى التي تتطلب تحمل إيران المسؤولية عن أعمالها العدوانية".

وسبق أن حملت بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل ورومانيا إيران المسؤولية عن الهجوم، غير أن طهران رفضت قطعيا هذه الاتهامات.

المصدر: RT + "تايمز أوف إسرائيل"