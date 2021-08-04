بيونغ يانغ تعود للدبلوماسية وجها لوجه.. مسؤولون كوريون يزورون معرضا بالسفارة الروسية

حضر مسؤولون كوريون شماليون معرضا للصور أقامته السفارة الروسية في بيونغ يانغ، في إشارة إلى استئناف بيونغ يانغ للدبلوماسية وجها لوجه بعدما كانت متوقفة بسبب فيروس كورونا.

وأقيم معرض الصور أمس الثلاثاء "بمناسبة الذكرى العشرين لزيارة الرئيس كيم جونغ إيل التاريخية لروسيا والذكرى العاشرة لزيارته لمناطق سيبيريا والشرق الأقصى"، حسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وقد حكم كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي كيم جونغ أون، كوريا الشمالية حتى وفاته في عام 2011.

وأشاد المشاركون، بمن فيهم نائب وزير الخارجية إم تشون إيل، بزيارات القائد إلى روسيا، ووصفوها بأنها "أحداث مهمة قدمت مساهمة متميزة" في دفع العلاقات بين بيونغ يانغ وموسكو، وضمان السلام والأمن في المنطقة.

وتقول كوريا الشمالية إنها لم تسجل أي حالات إصابة بكورونا حتى الآن، ولكنها اتخذت تدابير سريعة وجذرية نسبيا للوقاية من تسرب الفيروس إلى أراضيها، في وقت مبكر من العام الماضي، بما يشمل إغلاق الحدود وفرض قيود صارمة على التحركات.

المصدر: "يونهاب"