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الخارجية الأمريكية: الرد المتناسب على هجوم الناقلة قادم ونتشاور مع الحكومات في المنطقة بشأن الرد

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الخارجية الأمريكية: الرد المتناسب على هجوم الناقلة قادم ونتشاور مع الحكومات في المنطقة بشأن الرد
Reuters POOL
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الرد المتناسب على استهداف ناقلة "ميرسير ستريت" قبالة سواحل عمان قادم، وأن واشنطن تتشاور مع الحكومات في المنطقة بشأن الرد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "نتشاور مع حكومات بلدان المنطقة وخارجها حول الرد المتناسب، وهذا الرد قادم".

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وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد اتهمتا إيران باستهداف ناقلة النفط "ميرسير ستريت" التي تديرها إسرائيل الأسبوع الماضي.

وأسفر استهداف الناقلة بطائرة مسيرة عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها، أحدهما مواطن بريطاني والثاني روماني.

ورفضت إيران الاتهامات الموجهة إليها، ونفت أي علاقة لها بالهجوم على الناقلة.

المصدر: رويترز

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