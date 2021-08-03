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الناتو والاتحاد الأوروبي يدينان الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية في بحر العرب

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الناتو والاتحاد الأوروبي يدينان الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية في بحر العرب
Reuters
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أعرب كل من حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن إدانتهما للهجوم على ناقلة النفط "ميرسر ستريت" التي تشغلها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، قبالة ساحل عمان في بحر العرب.

وقال المتحدث باسم الناتو ديلان وايت في بيان إن الحلف ينضم إلى حلفائه في "الإدانة الشديدة للهجوم المميت الأخير الذي استهدف الناقلة ميرسر ستريت قبالة ساحل عمان"، مشيرا إلى أن "بريطانيا والولايات المتحدة ورومانيا توصلت إلى أن هناك حتمالا كبيرا جدا أن تكون إيران هي المسؤولة عن هذا الحادث".

وأكد البيان أن "حرية الملاحة أمر حيوي لكل حلفاء الناتو" وأن "الحلفاء لا يزالون قلقين حيال تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتدعوها إلى احترام التزاماتها الدولية".

من جانبها، دانت المتحدثة باسم مفوضية الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، نبيلة ماسارلي، استهداف الناقلة، وقالت خلال مؤتمر صحفي: "نأخذ في عين الاعتبار التقييمات التي صدرت عن الولايات المتحدة وبريطانيا ورومانيا بخصوس الحادث".

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وتابعت أن "مثل هذه التصرفات التي تتعارض مع سلامة وحرية الملاحة مرفوضة"، ودعت كافة الأطراف إلى تفادي أي خطوات من شأنها الإضرار بالاستقرار الإقليمي"، مؤكدة أن التحاد الأوروبي يراقب الوضع عن كثب".

ورفضت طهران الاتهامات الإسرائيلية والغربية بضلوعها في الهجوم على الناقلة وحذرت من أنها سترد على أي مغامرة محتملة أو تهديد لأمنها فورا وبقوة".

المصدر: وكالات

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