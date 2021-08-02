المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران سترد على أي مغامرة محتملة فورا وبقوة

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الاثنين، عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إن طهران سترد على أي مغامرة محتملة أو تهديد لأمنها فورا وبقوة.

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يأتي ذلك، بعدما ألقت الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا باللوم على طهران في هجوم على ناقلة نفط تملكها إسرائيل قبالة سواحل عمان.

ونقل التلفزيون الرسمي عن سعيد خطيب زاده قوله "إن جمهورية إيران الإسلامية لا تتردد في حماية أمنها ومصالحها الوطنية وسترد بسرعة وبقوة على أي مغامرة محتملة".

وقال إن خطيب زاده "يأسف بشدة للاتهامات الباطلة التي وجهها وزير الخارجية البريطاني ضد جمهورية إيران الإسلامية، والتي كررها وزير الخارجية الأمريكية في نفس السياق وتضمنت اتهامات متناقضة وكاذبة واستفزازية".

وكانت الخارجية الإيرانية نفت ضلوع طهران في الهجوم على ناقلة تديرها إسرائيل في خليج عمان.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده تل أبيب إلى وقف توجيه الاتهامات، والتراجع عن محاولاتها طرح موضوع السفينة في مجلس الأمن.

المصدر: رويترز