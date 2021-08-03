طهران: التقارير عن تعرض السفن لحوادث أمنية قبالة سواحل الإمارات مثيرة للريبة

اعتبرت الخارجية الإيرانية أن التقارير التي أفادت بوقوع حوادث أمنية تعرضت لها عدد من السفن قبالة ساحل الإمارات "مثيرة للريبة"، وحذرت من أي محاولة لخلق أجواء مفبركة مناهضة لطهران.

ونقل الموقع الإلكتروني للوزارة عن سعيد خطيب زاده المتحدث باسم الخارجية قوله: "التقارير المتعلقة بحوادث أمنية متتالية تعرضت لها السفن في الخليج الفارسي وخليج عُمان مثيرة للريبة".

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وأضاف الموقع أن خطيب زاده حذر من أي جهود لخلق أجواء مفبركة لأغراض سياسية خاصة.

وقالت إيران يوم الاثنين إنها سترد على أي تهديد لأمنها بعد أن اتهمتها الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلة تديرها إسرائيل قبالة ساحل عمان، ونفت طهران مسؤوليتها عنه.

وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة العمليات البحرية البريطانية إن سفينة قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية تعرضت للخطف وأن منفذي العملية يرتهنون طاقمها.

وأفاد مراسل RT في لندن بأن الناقلة التي تعرضت للقرصنة تحمل اسم "أسفالت" وهي محتجزة من قبل مسلحين لم تحدد هويتهم بعد.

المصدر: وكالات