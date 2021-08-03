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ترفع علم سنغافورة.. تفاصيل جديدة عن حادثة "ناقلة الفجيرة" (صور)

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ترفع علم سنغافورة.. تفاصيل جديدة عن حادثة
Reuters
ناقلة نفط عملاقة - أرشيف -
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كشفت وسائل الإعلام تفاصيل جديدة عن الحادث الذي تعرضت له ناقلة نفط قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية في خليج عمان.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الحادث مرتبط بناقلة "GOLDEN BRILLIANT" النفطية "الخارجة عن السيطرة".

وأوضحت أن الناقلة غير قادرة على المناورة لسبب استثنائي وبالتالي لا يمكنها الابتعاد عن طريق السفن الأخرى.

وذكرت أن الناقلة ترفع علم سنغافورة وتعرضت لحادث "لم تعرف أسبابه بعد" في خليج عمان.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن سفينتين في خليج عمان خرجتا عن السيطرة في مياه المنطقة.

ترفع علم سنغافورة.. تفاصيل جديدة عن حادثة https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:730371/mmsi:565458000/imo:9539016/vessel:GOLDEN_BRILLIANT
ترفع علم سنغافورة.. تفاصيل جديدة عن حادثة https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:730371/mmsi:565458000/imo:9539016/vessel:GOLDEN_BRILLIANT

وفي وقت سابق ذكر موقع عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو.كيه.إم.تي.أو)، أنه علم بوقوع حادث ليس له علاقة بالقرصنة قبالة ساحل الفجيرة وأوصى بتحذير السفن في المنطقة بتوخي الحذر الشديد.

المصدر: وكالات

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