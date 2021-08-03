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بالأسماء.. أردوغان يشكر قادة الدول التي تساعد بلاده في مكافحة حرائق الغابات

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بالأسماء.. أردوغان يشكر قادة الدول التي تساعد بلاده في مكافحة حرائق الغابات
Reuters Murat Cetinmuhurdar
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة الدول التي تساعد تركيا في مكافحة حرائق الغابات.

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وكتب أردوغان في "تيليغرام" اليوم الثلاثاء: "بالنيابة عن بلادي، أود أن أشكر جميع الدول والمنظمات الصديقة التي قدمت دعمها وتمنياتها وتعازيها في مواجهتنا لحرائق الغابات، معربة عن استعدادها للمساعدة وإرسال المساعدات".

وتابع: "بالنيابة عن بلادي، أود أن أشكر بشكل خاص رئيس أذربيجان صديقي العزيز إلهام علييف، ورئيس روسيا فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز على دعمهم الثابت منذ اللحظة الأولى".

كما أعرب الزعيم التركي عن امتنانه للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وأمير قطر الشيخ تميم، والرئيسين الكرواتي زوران ميلانوفيتش والأوكراني فلاديمير زيلينسكي "على تضامنهما القوي".

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وكان الرئيس الروسي بحث مع أردوغان أثناء مكالمة هاتفية مؤخرا حرائق الغابات التي اجتاحت عددا من الولايات جنوبي تركيا.

المصدر: RT

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