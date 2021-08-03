الولايات المتحدة تبدأ أكبر مناورة بحرية منذ الحرب الباردة

قالت قيادة الأسطول السادس الأمريكي، إن القوات البحرية الأمريكية باشرت اليوم بتنفيذ أكبر مناورة بحرية منذ 40 عاما، بمشاركة 36 سفينة، وفيلق مشاة البحرية.

وذكرت القيادة، أن المناورات ستشمل مناطق تمتد على مدى 17 حزاما زمنيا.

وأضافت القيادة: "ستثبت مناورات Large Scale Exercise، لمنافسينا أن الجيش الأمريكي يحافظ على مستوى عال من الاستعداد القتالي بفضل التواجد في أجزاء مختلفة من العالم".

وأشارت القيادة، في بيانها أمس، إلى أن التدريبات ستجري في 17 منطقة زمنية، وستشارك فيها خمسة تشكيلات بحرية (أساطيل) وثلاث مفارز استكشافية من مشاة البحرية الأمريكية.

وتشارك 36 سفينة، بما في ذلك حاملات الطائرات والغواصات، في المناورات التي ستستمر أسبوعين.

من جانبها، ذكرت صحيفة "ستارز اند سترايبس"، أنه يجب على هذه المناورات أن تظهر قدرة الجيش الأمريكي في وقت واحد، على "مواجهة التحديات " في الأجزاء البعيدة من المحيطات، بما في ذلك البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط ​​وبحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي.

المصدر: نوفوستي