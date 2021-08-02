رئيسة وزراء نيوزيلندا تخضع لاختبار كوفيد بعد إصابتها بالزكام

أعلن المتحدث باسم الحكومة في نيوزيلندا أن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن خضعت لاختبار كوفيد-19 بعد إصابتها بـ"الزكام الموسمي".

وأشار المتحدث إلى أن رئيسة الوزراء أصيبت بالزكام بعد الاختلاط بابنتها البالغة 3 سنوات من العمر.

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وأكد المتحدث أن أرديرن ستتوقف عن أداء مهامها بسبب المرض، التي سيتولاها مؤقتا نائب رئيس الوزراء غرانت روبرتسون.

ويشار إلى أن نيوزيلندا خالية تقريبا من فيروس كورونا، ولم تسجل أي إصابات جديدة بالفيروس منذ فبراير الماضي.

المصدر: رويترز