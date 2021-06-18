رئيسة وزراء نيوزيلندا تتلقى الجرعة الأولى من لقاح "فايزر"

تلقت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الجمعة، أول جرعة لها من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، حيث تكثف البلاد جهودها لتطعيم سكانها ضد الوباء.

وقالت أرديرن وهي تجلس لتلقي اللقاح في مركز تطعيم في أوكلاند: "أنا أبتسم تحت الكمامة... بالنسبة لي، لم أرغب أبدا في أن أكون من بين أوائل الأشخاص الذي يحصلون على اللقاح.. العاملون في الخطوط الأمامية هم أول من يجب أن يتطعموا، ولكن يجب أن أكون نموذجا يحتذى به وهذا يوضح أنه (اللقاح) آمن وفعال".

وقالت بعد تلقيها اللقاح: "هذا صحيح عندما يقولون إنه في الواقع خال من الألم".

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern received her first shot of the Pfizer COVID-19 vaccine, as the country steps up efforts to inoculate its population https://t.co/QKoVPYAQbCpic.twitter.com/QEyszHwTnO — Reuters (@Reuters) June 18, 2021

ولم توافق السلطات الطبية في البلاد بعد على استخدام أي لقاح آخر سوى "فايزر"، بما في ذلك "أسترازينيكا".

وسيتم تقديم اللقاح وفقا للفئات العمرية بدءا من الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والذين تم تقديم التطعيمات لهم اعتبارا من يوليو والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما من أغسطس.

وسيحصل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما على دعوات لتلقي اللقاح من منتصف إلى أواخر أغسطس بينما أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاما من منتصف إلى أواخر سبتمبر، وسيكون أي شخص آخر مؤهلا لتلقي اللقاح بدءا من أكتوبر.

المصدر: "رويترز"