قائد بحري أمريكي: نرحب بأي إمكانية للتواصل مع العسكريين الروس

صرح قائد الأسطول الثاني للقوات البحرية الأمريكية الأميرال أندرو ليويس بأن هناك تعاونا مناسبا بين العسكريين الأمريكيين والروس، وأن الجانب الأمريكي يرحب بأي إمكانية للتواصل.

وقال في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "أعتقد أن لدينا تعاونا مناسبا، لكن هناك مجالات حيث يمكننا تطوير التعاون بما يصب في مصلحة الجانبين".

وأضاف: "نرحب بأي إمكانية للتواصل الإيجابي مع الزملاء العسكريين الروس".

وأشار إلى أن "ما يخص مجالات التعاون هذا السلوك المهني، حيث توجد معايير لمثل هذا السلوك الذي يفهمه ويتمسك به كل طرف. وكانت لدينا مثل هذه الخبرة قبل نحو سنتين، عندما كنا نعمل في بحر البلطيق بالقرب من القوات الروسية، ولم تكن لدينا أي مشاكل".

وبين المجالات المحتملة للتعاون في منطقة القطب الشمالي، ذكر الأميرال الأمريكي صيد الأسماك والتنقيب عن النفط والغاز والثروات الطبيعية، مضيفا أنه يمكن الحديث كذلك عن التعاون أثناء عمليات الإغاثة والأمن البحري.

المصدر: نوفوستي