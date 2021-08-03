بريطانيا تطالب بتشكيل حكومة منتخبة في ميانمار

أشارت بريطانيا إلى أن ميانمار يجب أن "تقودها حكومة منتخبة ديمقراطيا"، وذلك عقب تولي الحاكم العسكري مين أونغ هلاينغ منصب رئيس الوزراء في حكومة انتقالية اليوم.

وكتب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على "تويتر": "قرار الجيش تمديد ما يسمى بحالة الطوارئ في ميانمار غير مبرر ومحاولة صارخة لترسيخ انتزاعهم للسلطة على نحو غير ديمقراطي".

وأضاف: "يجب على المجلس العسكري أن يعيد السلطة إلى حكومة منتخبة وأن يحترم الإرادة الديمقراطية لشعب ميانمار".

The decision by the military to extend the so-called state of emergency in Myanmar is unjustifiable and a blatant attempt to solidify their undemocratic power grab. The junta must hand back control to an elected government and respect the democratic will of the people of Myanmar. — Dominic Raab (@DominicRaab) August 2, 2021

يذكر أن الحاكم العسكري لميانمار مين أونغ هلاينغ أعلن عن توليه منصب رئيس الوزراء في حكومة انتقالية، بعد 6 أشهر من استيلاء الجيش على السلطة.

المصدر: "رويترز"