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بريطانيا تطالب بتشكيل حكومة منتخبة في ميانمار

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بريطانيا تطالب بتشكيل حكومة منتخبة في ميانمار
Reuters
الجيش في ميانمار - أرشيف
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أشارت بريطانيا إلى أن ميانمار يجب أن "تقودها حكومة منتخبة ديمقراطيا"، وذلك عقب تولي الحاكم العسكري مين أونغ هلاينغ منصب رئيس الوزراء في حكومة انتقالية اليوم.

وكتب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على "تويتر": "قرار الجيش تمديد ما يسمى بحالة الطوارئ في ميانمار غير مبرر ومحاولة صارخة لترسيخ انتزاعهم للسلطة على نحو غير ديمقراطي".

وأضاف: "يجب على المجلس العسكري أن يعيد السلطة إلى حكومة منتخبة وأن يحترم الإرادة الديمقراطية لشعب ميانمار".

يذكر أن الحاكم العسكري لميانمار مين أونغ هلاينغ أعلن عن توليه منصب رئيس الوزراء في حكومة انتقالية، بعد 6 أشهر من استيلاء الجيش على السلطة.

المصدر: "رويترز"

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