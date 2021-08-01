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وسائل إعلام رسمية: حاكم ميانمار العسكري يصبح رئيسا للوزراء

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وسائل إعلام رسمية: حاكم ميانمار العسكري يصبح رئيسا للوزراء
Reuters
الجنرال مين أونغ هلاينغ، رئيس المجلس العسكري في ميانمار
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كشفت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد، أن زعيم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار مين أونغ هلاينغ، تولى كذلك منصب رئيس الوزراء في حكومة انتقالية مشكلة حديثا.

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وتأتي الخطوة بعد ستة أشهر من انتزاع الجيش السلطة من يد حكومة مدنية.

وترأس مين أونغ هلاينغ مجلس إدارة الدولة المدعوم من الجيش الذي تولى إدارة البلاد منذ الانقلاب الذي وقع في الأول من فبراير وستحل الحكومة الانتقالية محله.

وقالت قناة "مياوادي" التلفزيونية الرسمية: "من أجل تنفيذ المهام في البلاد بسرعة وسهولة وفاعلية، تم تحويل مجلس إدارة الدولة إلى حكومة ميانمار الانتقالية".

المصدر: رويترز

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