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حاكم ميانمار العسكري يعد بتنظيم انتخابات ويبدي استعداده للعمل مع "آسيان"

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حاكم ميانمار العسكري يعد بتنظيم انتخابات ويبدي استعداده للعمل مع
Reuters
الجنرال مين أونغ هلاينغ، رئيس المجلس العسكري في ميانمار
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تعهد زعيم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، مين أونغ هلاينغ، بإجراء انتخابات متعددة الأحزاب، وقال إن حكومته مستعدة للعمل مع أي مبعوث خاص تعينه رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

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وجاء ذلك في كلمة لهلاينغ بثها التلفزيون اليوم الأحد، وذلك بعد ستة أشهر من سيطرة الجيش على السلطة التي كانت تتولاها حكومة مدنية عقب انتخابات متنازع عليها فاز بها الحزب الحاكم بزعامة أونج سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل.

وكان هلاينغ قد وصف أعضاء الحزب بأنهم "إرهابيون".

المصدر: رويترز

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