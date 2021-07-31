ميانمار.. استمرار الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الحاكم بعد ستة أشهر من الانقلاب

نظمت مجموعات طلابية احتجاجات ضد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار اليوم السبت في مدينة ماندالاي.

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وطافت مجموعات من طلاب الجامعات حول ماندالاي بالدراجات النارية وهم يلوحون بالرايات الحمراء والخضراء قائلين إنهم يرفضون أي إمكانية للحوار مع الجيش.

وكتب المحتجون على إحدى اللافتات "لا مفاوضات في نزاع دموي".

في حين اتهمت منظمات حقوقية القوات المسلحة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مع اقتراب ميانمار من ستة أشهر منذ استيلاء الجيش على السلطة.

وفي وقت لاحق من اليوم السبت اتهم الحكام العسكريون الزعماء المدنيين، الذي أطاح بهم الانقلاب، وبعض الدبلوماسيين الأجانب بنشر "معلومات مزيفة ومشوهة ومنحازة".

وكان الجيش قد استولى على السلطة في أول فبراير وعزل الحكومة المدنية بقيادة أونج سان سو تشي بعد فوز حزبها بالانتخابات التي قال الجيش إنها "شابها التلاعب" ونفت اللجنة الانتخابية في ميانمار هذه المزاعم.

المصدر: "رويترز"