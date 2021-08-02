بلينكن يجدد اتهام إيران باستهداف الناقلة التي تديرها إسرائيل قبالة عمان

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التأكيد على ثقة واشنطن بأن إيران هي التي نفذت الهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان على الناقلة التي تديرها إسرائيل.

إقرأ المزيد

وقال الوزير الأمريكي خلال موجز صحفي اليوم الاثنين: "أريد أن أدين مرة أخرى الهجوم الذي استهدف السفينة التجارية يوم الجمعة.. أجرينا مراجعة شاملة ونحن على ثقة من أن إيران نفذت هذا الهجوم".

وكان بلينكن قد صرح أمس الأحد بأن واشنطن لا تشكك في أن إيران هي التي نفذت الهجوم على السفينة الإسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عمان"، متعهدا بـ "الرد المناسب". وفي بيان له قال بلينكن: "ننضم إلى شركائنا وحلفائنا في إدانة الهجوم على "ميرسر ستريت"، السفينة التجارية التي كانت تبحر بسلام عبر شمال بحر العرب في المياه الدولية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران سترد على أي مغامرة محتملة أو تهديد لأمنها فورا وبقوة.

إقرأ المزيد

وفي 30 يوليو الماضي أعلنت شركة "زودياك ماريتايم" التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي وتتخذ من لندن مقرا لها، أن ناقلة النفط "إم/تي ميرسر ستريت" التي تشغلها، تعرضت لهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها قبالة سواحل سلطنة عمان.

المصدر: "رويترز" + وسائل إعلام