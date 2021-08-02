مصرع 4 مواطنين روس وجرح 5 آخرين بحادث مروري جنوبي تركيا

لقي 4 مواطنين روس مصرعهم وأصيب 5 آخرون بجروح بحادث مروري جنوب تركيا، حسبما أوردت القنصلية العامة الروسية في أنطاليا مساء اليوم الاثنين.

وأشارت قناة TRT التلفزيونية التركية إلى أن سائق حافلة كانت تقل سواحا أجانب إلى مطار أنطاليا فقد السيطرة عليها، ما أسفر عن اصطدامها بسياج إسمنتي.

من جانبها أوضحت شركة "إنتوريست" السياحية الروسية أن 22 سائحا من روسيا بينهم 9 أطفال، كانوا على متن الحافلة لحظة وقوع الحادث.

المصدر: "نوفوستي"