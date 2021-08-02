ألمانيا.. إصابة 3 أشخاص برماية سهام غربي البلاد

قالت الشرطة الألمانية إن ثلاثة أشخاص جرحوا صباح اليوم الاثنين، عند استهدافهم بسهام رميت على الأرجح من بندقية نفخ في مدينة كولونيا غربي البلاد.

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وذكرت الشرطة في بيان أن عامل بناء وأحد المارة وموظفا في شركة النقل العام بالمدينة أصيبوا بجروح طفيفة عندما استهدفوا بسهام بطول عدة سنتيمترات، مشيرة إلى أن الحادث وقع بالقرب من ساحة "بارباروسابلاتز" بوسط المدينة.

وتقوم عدة فرق أمن بالتحقيق والبحث عن الجاني، فيما طلب من شهود محتملين الاتصال بشرطة كولونيا.

المصدر: "أسوشيتد برس"