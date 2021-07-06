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"رويترز": إصابة شخص طعنا بسكين بمطار دوسلدورف الألماني

أخبار العالم

Reuters
صورة أرشيفية
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أصيب شخص، الثلاثاء، إثر تعرضه لحادث طعن في مطار دوسلدورف الألماني، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر في الشرطة الألمانية.

إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام ألمانية " focus" نقلا عن متحدث باسم الشرطة الفيدرالية أن شخصا أصيب في هجوم بسكين في مطار دوسلدورف وأن المنفذ لاذ بالفرار. 

وأضافت أن حادثة الطعن وقع أمام صالة المغادرة منوهة بأن دوافع الحادثة لا تزال مجهولة.

المصدر: رويترز

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