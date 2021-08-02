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عمران خان يعلق على مقتل ابنة سفير باكستاني سابق

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عمران خان يعلق على مقتل ابنة سفير باكستاني سابق
Reuters
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وعد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بأن قاتل ابنة السفير الباكستاني السابق في كوريا الجنوبية لن يفلت من العقاب.

وسبق أن أفادت تقارير إعلامية باكستانية بأنه تم العثور على نور مقدم البالغة من العمر 27 عاما، ابنة السفير الباكستاني السابق في كوريا الجنوبية، مقطوعة الرأس يوم 20 يوليو في منزل بمنطقة راقية في العاصمة إسلام أباد.

واعتقل زاهر جعفر، نجل رجل أعمال باكستاني، والذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضا، للاشتباه في ارتكابه الجريمة. وحسب إحدى روايات الأمن الباكستاني، فقد قتل جعفر مقدم بعد أن اتهمها بالخيانة.

وقال عمران خان في تعليقة على هذه الجريمة التي أثارت صدى كبيرا في البلاد: "لقد تابعت قضية نور مقدم منذ اليوم الأول.. أعرف كل التفاصيل.. هذه قضية مروعة".

وتابع: "يقول البعض إن المتهم من عائلة متنفذة وسيتم إطلاق سراحه، لكن دعني أخبرك أنه لا أحد يستطيع الإفلات.. حتى إذا كان شخص يحمل جنسية مزدوجة ويعتقد أنه سيرحم بسبب امتلاكه الجنسية الأمريكية".

وقرر القضاء الباكستاني اليوم الاثنين إحالة زاهر جعفر إلى سجن أديالا في حبس احتياطي لمدة 14 يوما، على أن يمثل مجددا أمام المحكمة في 16 أغسطس.

المصدر: وكالات

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