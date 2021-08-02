زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب ساحل إندونيسيا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، إنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.9 درجة قبالة سواحل إندونيسيا.

وذكرت الهيئة، في بيانها اليوم، أنه تم تسجيل هذا الزلزال في الساعة الخامسة ودقيقة واحدة بتوقيت UTC (08.01 بتوقيت موسكو).

إقرأ المزيد

ووقع مركز الهزات الأرضية، على بعد 184.5 كيلومتر جنوب غرب مدينة توال الواقعة على إحدى جزر ملوك. وكانت بؤرة هذه الهزات تقع على عمق 12.9 كلم.

ولم ترد بعد أية أنباء عن وقوع أضرار مادية أو إصابات نتيجة الزلزال.

المصدر: نوفوستي