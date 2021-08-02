تدريبات عسكرية روسية أوزبكية على الحدود مع أفغانستان

انطلقت اليوم الاثنين تدريبات عسكرية مشتركة لروسيا وأوزبكستان على الحدود مع أفغانستان، حسبما أفاد بيان للمكتب الصحفي للمنطقة العسكرية المركزية في الجيش الروسي.

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وأشار البيان إلى أنه خلال المناورات التي تجري في ميدان التدريب ترمز الجبلي الواقع في منطقة سرخان داريا جنوبي أوزبكستان، ستتدرب قوات البلدين على تنفيذ مهام متعلقة بـ"ضمان وحدة الأراضي" على الحدود مع أفغانستان.

كما أفاد البيان بأن روسيا قررت زيادة عدد مجموعتها العسكرية إلى 1.8 ألف فرد في التدريبات الثلاثية المشتركة مع طاجيكستان وأوزبكستان والتي ستجري في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس في ميدان التدريب "حرب ميدون" الطاجيكي على بعد 20 كيلومترا من الحدود مع أفغانستان.

وأضاف البيان أن روسيا ستضاعف أيضا عدد المعدات العسكرية والخاصة التي ستشارك في تلك التدريبات ليصل إلى 420 قطعة، فيما سيبلغ إجمالي قوات الدول الثلاث المشاركة في التدريبات أكثر من 2.5 ألف عسكري وحوالي 500 قطعة من الأسلحة والمعدات.

وستشكل وحدات تابعة للقاعدة العسكرية الروسية رقم 201 الواقعة في طاجيكستان، العمود الفقري للقوات الروسية المشاركة في التدريبات المرتقبة.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن الدول الثلاث ستتدرب على اتخاذ إجراءات عملية لتدمير تشكيلات العصابات المسلحة وإجراء الاستطلاع الجوي وحماية المنشآت.

المصدر: "تاس"