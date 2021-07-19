تدريبات عسكرية لروسيا وأوزبكستان وطاجيكستان قرب الحدود الأفغانية قريبا

أعلن مسؤول عسكري روسي أن روسيا وأوزبكستان وطاجيكستان ستجري تدريبات مشتركة في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس المقبل في جنوب طاجيكستان على بعد 20 كم من الحدود مع أفغانستان.

وقال العقيد ألكسندر لابين، قائد المنطقة العسكرية المركزية في الجيش الروسي، في تصريحات للصحفيين: في أوائل أغسطس سنشارك في تدريبات مشتركة مع وحدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة لجمهوريتي طاجيكستان وأوزبكستان في ميدان التدريب "حرب ميدون".

وأضاف: "أثناء التدريبت سنعمل على التحضير لإجراء عمليات قتالية بمجموعة مشتركة من القوات لهزيمة وحدات للتنظيمات المسلحة غير الشرعية تتوغل في أراضي دولة حليفة".

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ولم يتم بعد الكشف عن عدد العسكريين الذين سيشاركون في التدريبات المرتقبة.

وأوضح المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية المركزية أن المجموعة العسكرية الروسية المشاركة في المناورات ستتكون بشكل أساسي من وحدات القاعدة العسكرية رقم 201 المتمركزة في طاجيكستان والتي تعتير أكبر قاعدة عسكرية روسية في الخارج.

وستضم القوات الروسية المشاركة في التدريبات وحدات للمشاة الميكانيكية الجبلية والدبابات والمدفعية، بالإضافة إلى مجموعات من الوحدات الخاصة، ومتخصصين من قوات الحماية من الإشعاعات والأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومجموعات متنقلة للحرب الإلكترونية.

المصدر: وكالات