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إيران تنفي ضلوعها في تفجير السفينة الإسرائيلية قبالة عمان

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إيران تنفي ضلوعها في تفجير السفينة الإسرائيلية قبالة عمان
Reuters Leonhard Foeger
العلم الإيراني
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نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الأحد، ضلوع إيران بتفجير السفينة الإسرائيلية قبالة سلطنة عمان.

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وقال خطيب زادة: "اتهامات إسرائيل بضلوعنا في انفجار السفينة هي مجرد أكاذيب"، مؤكدا أنه "يتعين على إسرائيل أن تكف عن توجيه الاتهامات، ويجب أن تتراجع عن محاولاتها لطرح موضوع السفينة في مجلس الأمن".

واتهمت إسرائيل إيران بتنفيذ هجوم قبالة ساحل عُمان على ناقلة تديرها شركة إسرائيلية وقالت إنه لا بد من رد قاس.

وأكد وزير الخارجية، يائير لابيد، أن طهران  تمثل مصدرا لعدم الاستقرار على مستوى العالم، داعيا إلى عدم الصمت على ما سماه بـ"الإرهاب الإيراني".
إلى ذلك نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر مطلعة أن الهجوم على السفينة الإسرائيلية شمال بحر عمان، جاء ردا على هجوم إسرائيلي على مطار الضبعة في منطقة القصير بسوريا.

المصدر: RT

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