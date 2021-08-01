السفير البريطاني لدى طهران: لندن بصدد إيجاد طريق للعودة إلى الاتفاق النووي

قال السفير البريطاني لدى طهران روب ماكير إن لندن بصدد إيجاد طريق للعودة إلى الاتفاق النووي ليعود الأمل إلى الاقتصاد الإيراني وتعود الثقة إلى علاقات إيران مع المجتمع الدولي.

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وكتب السفير البريطاني لدى طهران في حسابه على "إنستغرام": "كنت شاهدا على آلام الشعب الإيراني طوال مهمتي في طهران .. نحن بصدد إيجاد طريق للعودة إلى الاتفاق ليعود الأمل إلى الاقتصاد الإيراني وتعود الثقة إلى علاقات إيران مع المجتمع الدولي".

وكان السفير البريطاني لدى طهران روب ماكير أعلن اليوم عن نهاية مهمته الدبلوماسية التي امتدت لثلاث سنوات في إيران وعبر عن تفاؤله بنجاح السفير الجديد سايمون شركليف في إنجاز مهامه بطهران.

المصدر: RT