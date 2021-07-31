 
مباشر

بولندا.. الشرطة تكشف مقرا "لسكّ" البيتكوين في عقر دارها

أخبار العالم

بولندا.. الشرطة تكشف مقرا
Gettyimages.ru BlackJack3D
عملة البيتكوين الرقمية - صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qya2

أعلنت الشرطة البولندية عن اكتشافها معالجا لإنجاز معادلات معقدة لتوفير عملة البيتكوين الرقمية بمقرها الرئيسي في العاصمة وارسو.

وقال الناطق باسم الشرطة البولندية ماريوش تساركا لقناة "تي في أن 24"، إن "موظفا حكوميا وليس عنصرا في الشرطة حول الطاقة الكهربائية لتصنيع البيتكوين في مقر الشرطة للأسف الشديد".

وأضاف: "اكتشفنا الأمر بسرعة نسبية"، مؤكدا أن "المعمل هذا لم يكن قادرا على الوصول إلى قواعد بيانات الشرطة".

وحسب القناة، جرى صرف الموظف من عمله، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة، كما ويتوقع صرف شخص آخر عما قريب.

وتعمل العملات المشفرة مثل البيتكوين بواسطة نظام غير مركزي مع سلسلة من الحواسيب المستقلة التي توافق على الصفقات حول العالم.

كما يستخدم مشغلوها معالجات قوية لإنجاز معادلات معقدة تثبت مشاركتهم وتوفر لهم تلقائيا العملة الرقمية.

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا