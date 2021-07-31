روسيا ترسل خمس طائرات وثلاث مروحيات لإطفاء الحرائق في تركيا

قالت الرئاسة التركية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، أعرب بالهاتف عن شكره لنظيره الروسي فلاديمير بوتين على المساعدة في إخماد حرائق الغابات في تركيا.

وذكرت إدارة الرئاسة التركية اليوم، أن الجانب الروسي، أرسل خمس طائرات من طراز "إيل-76"، و3 مروحيات من طراز "مي-8" للمشاركة في إطفاء الحرائق.

وأضافت الرئاسة التركية: "أجرى رئيسنا محادثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وشكر أردوغان بوتين لإرساله خمس طائرات من طراز إيل-76 التي يمكنها حمل مياه تصل إلى 40 طنا، وثلاث مروحيات إطفاء من طراز مي-8 إلى تركيا لإخماد الحرائق. من جانبه تمنى الرئيس الروسي أن يعود الوضع إلى طبيعته في أسرع وقت ممكن".

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس بوتين ناقش بالهاتف مع نظيره التركي، موضوع حرائق الغابات في جنوب تركيا. وخلال ذلك أكد بوتين أن روسيا ستواصل تقديم مختلف المساعدات لتركيا في مجال إخماد الحرائق.

يشار إلى أن الرئيسين ناقشا أيضا بعض القضايا الموجودة على جدول أعمال العلاقات الروسية التركية.

المصدر: نوفوستي