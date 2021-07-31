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الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن يعرض منزله للبيع ويحدد ثمنه (صور)

مجتمع

الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن يعرض منزله للبيع ويحدد ثمنه (صور)
Reuters MIKE BLAKE
لوس أنجلوس
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بالرغم من أنه لم يكن مسكونا من قبل المالك منذ هجمات 11 سبتمبر، يعرض إبراهيم بن لادن، الأخ غير الشقيق لزعيم تنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن، منزله بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية للبيع.

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وأفادت السجلات بأن إبراهيم بن لادن، وهو طالب سابق في جامعة جنوب كاليفورنيا، "لم يعمل يوما واحدا في حياته"، وأنه اشترى المنزل بمنطقة بيل إير، في عام 1983، مقابل ما يقل قليلا عن مليوني دولار، وعاش هناك مع زوجته السابقة، كريستين هارتونيان سيناي، في حين أنه يعرض المنزل للبيع مقابل 28 مليون دولار.

الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن يعرض منزله للبيع ويحدد ثمنه (صور)

المالك الحالي للمنزل هو إبراهيم بن لادن، الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن، وهو واحد من أكثر من 50 طفلا ولدوا لرجل الأعمال السعودي محمد بن عوض بن لادن، الذي كان لديه 22 زوجة.

الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن يعرض منزله للبيع ويحدد ثمنه (صور)

وخلال فترة وجودهما في القصر، قام بن لادن وزوجته بتوظيف "حراس أرض بدوام كامل، ومساعدة منزلية، وسائقين، وأمن خاص". كما احتفظوا بسيارتين من "رولز رويس" و"لامبورغيني" في المرآب، بالرغم الرغم من أن إبراهيم كان يستأجر في بعض الأحيان سيارات فاخرة أخرى لتجنب قيادة سيارة "سيلفر سبيرز" الثمينة تحت المطر.

الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن يعرض منزله للبيع ويحدد ثمنه (صور)

طلق بن لادن، سيناي، في أوائل التسعينيات، لكنه استمر في العيش في بيل إير حتى عام 2001، وقسم وقته بين لوس أنجلوس وجدة.

الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن يعرض منزله للبيع ويحدد ثمنه (صور)

وبعد هجمات 11 سبتمبر، التي وقعت أثناء إجازته في الخارج، ورد أن إبراهيم بن لادن لم يعد أبدا إلى الولايات المتحدة، خوفا من الأنظار التي قد يجلبها اسمه الأخير.

الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن يعرض منزله للبيع ويحدد ثمنه (صور)

وظل المنزل شاغرا بشكل أساسي منذ ذلك الحين، بالرغم من أنه تم تأجيره في بعض الأحيان لإنتاج الأفلام المحلية، وبحلول عام 2010، ورد أن المكان كان يستخدم كموقع لتصوير الأفلام الإباحية، بحسب موقع "mercurynews".

الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن يعرض منزله للبيع ويحدد ثمنه (صور)
الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن يعرض منزله للبيع ويحدد ثمنه (صور)

المصدر: "mercurynews"

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