واشنطن تعرب عن امتعاضها من الهجوم على السفينة الإسرائيلية

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن امتعاض واشنطن من الهجوم على سفينة يديرها رجل أعمال إسرائيلي قبالة سواحل عمان، وذكرت أن العمل مستمر مع الشركاء للوقوف على ملابسات الحادث.

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وقالت متحدثة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر في إفادة صحفية: "نشعر أيضا بقلق بالغ إزاء التقارير ونراقب الوضع عن كثب".

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية مساء يوم الجمعة بأن سفينة مملوكة لشركة يابانية ويديرها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر تعرضت للهجوم في الليل بطائرة بدون طيار على ما يبدو "انتحارية".

وأشارت القناة إلى أن السفينة شقت طريقها من تنزانيا إلى الإمارات ومرت بسلطنة عمان عندما اصطدمت الطائرة بجسمها.

في حين قالت "قناة العالم" الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة إن الهجوم على السفينة الإسرائيلية شمال بحر عمان، جاء ردا على هجوم إسرائيلي على مطار الضبعة في منطقة القصير بسوريا.

المصدر: رويترز