قناة إيرانية تكشف السبب الرئيسي وراء استهداف السفينة الإسرائيلية قبالة عمان

قالت "قناة العالم" الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة إن الهجوم على السفينة الإسرائيلية شمال بحر عمان، جاء ردا على هجوم إسرائيلي على مطار الضبعة في منطقة القصير بسوريا.

وكان الهجوم الإسرائيلي على مطار الضبعة في منطقة القصير بسوريا قد أدى إلى مقتل رجلين من رجال المقاومة.

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق بمقتل اثنين من طاقم السفينة الإسرائيلية التي تعرضت اليوم لاستهدافها قبالة عمان.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن وزارة الدفاع البريطانية تعرض سفينة إسرائيلية لهجوم قبالة سواحل عمان.

كما ذكرت مجموعة United Kingdom Maritime Trade Operations المعروفة اختصارا بـ"UKMTO"، أنها "تلقت تقارير عن قطعة بحرية تعرضت لهجوم".

وأشارت إلى أن الهجوم وقع عند الساعة 2 بعد ظهر الخميس بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

وبالبحث على خرائط غوغل يظهر أن الهجوم وقع شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية.

المصدر: "قناة العالم" الإيرانية