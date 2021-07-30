مسؤول إسرائيلي: إيران مسؤولة عن الهجوم عل الناقلة ببحر عمان بطائرة مسيرة

نقلت "القناة 13" الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، اليوم الجمعة، إن إيران مسؤولة عن الهجوم على الناقلة ميرسر ستريت قبالة عمان.

وقال المسؤول من دون الكشف عن هويته إن طائرة مسيرة استخدمت في الهجوم على السفينة قبالة عُمان.

وأعلنت شركة "زودياك ماريتايم" المشغلة للسفينة "ميرسر ستريت" التي تعرضت لهجوم قبالة ساحل عمان، أصبحت تحت سيطرة الطاقم، وترافقها حاليا قوات من البحرية الأمريكية.

وكانت الشركة الإسرائيلية أعلنت أن اثنين بريطاني وروماني، من طاقم السفينة التي تعرضت لهجوم قبالة ساحل عمان في بحر العرب، اليوم الجمعة، قتلا نتيجة الهجوم.

المصدر: رويترز