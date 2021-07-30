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وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لرد قاس بعد الهجوم على السفينة الإسرائيلية قبالة عمان

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وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لرد قاس بعد الهجوم على السفينة الإسرائيلية قبالة عمان
Reuters POOL
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
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دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى "رد قاس" على الهجوم الذي استهدف سفينة إسرائيلية بالقرب من سواحل سلطنة عمان.

وقال لابيد في بيان له، اليوم الجمعة، إنه أبلغ نظيره البريطاني دومينيك راب بضرورة "الرد القاسي" على الهجوم الذي قُتل فيه اثنان من أفراد طاقم السفينة، أحدهما بريطاني والثاني روماني.

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وأَضاف لابيد أن "إيران ليست مشكلة إسرائيل فقط، بل مصدر الإرهاب والدمار وعدم الاستقرار الذي يضر بالجميع".

وأكد أن "العالم يجب ألا يكون صامتا أمام الإرهاب الإيراني الذي يضر بحرية الملاحة أيضا".

المصدر: رويترز

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