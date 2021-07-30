يوهانسن إلى ليتوانيا لمعاينة مشكلة المهاجرين القادمين عبر بيلاروس

تقوم المفوضة الأوروبية مكلفة الشؤون الداخلية يلفا يوهانسن، بزيارة إلى ليتوانيا لمناقشة مشكلة المهاجرين الذين دخلوا إليها بشكل غير قانوني خلال الأشهر القليلة الماضية عبر بيلاروس.

ومن المقرر أن تلتقي المسؤولة الأوروبية خلال زيارتها التي تبدأ يوم الأحد، كبار المسؤولين في ليتوانيا لمعرفة ما إذا كانت السلطات هناك تحتاج إلى مساعدات مادية وعملية إضافية للتعامل مع المشكلة ولتحسين مستوى إدارة الحدود.

كما ستقوم يوهانسن بزيارة معبر بادفاريونيس الحدودي لإجراء لقاءات مع ممثلين عن وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية "فرونتكس" وكذلك عن مكتب اللجوء الأوروبي، والذين تم إيفادهم لمساعدة السلطات في ليتوانيا.

هذا ومن المقرر أن ترسل المفوضية يومي 5 و6 أغسطس القادم وفد خبراء إلى ليتوانيا لمعاينة وضع أكثر من 3 آلاف مهاجر، منهم أطفال ومراهقون، دخلوا البلاد بشكل غير قانوني عن طريق بيلاروسيا.

يذكر أن غالبية المتواجدين بشكل غير قانوني في ليتوانيا هم من حملة الجنسية العراقية، ما دعا بالاتحاد الأوروبي إلى ممارسة ضغط دبلوماسي على بغداد لحثها على احترام التزاماتها وإعادة قبول هؤلاء.

المصدر: وكالة "آكي"