الاتحاد الأوروبي يطالب العراق بتوضيح دوره في وصول مهاجرين مخالفين إلى ليتوانيا

طالب مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية جوزيب بوريل العراق بتبرير سبب استخدام مطار بغداد لنقل مهاجرين إلى بيلاروس التي يتسلل منها مهاجرون لا شرعيون إلى ليتوانيا.

وتحدث بوريل الثلاثاء مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين "حول طريقة التعامل مع العدد المتزايد من المواطنين العراقيين الذين يعبرون إلى ليتوانيا بشكل غير قانوني من بيلاروس".

وكتب في تغريدة: "هذه مسألة تهم دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي والتكتل بكامله.. نحن نعتمد على دعم العراق".

Good conversation w/ Iraqi Foreign Minister @Fuad_Hussein1 yesterday on how to tackle increased number of Iraqi citizens irregularly crossing from Belarus into Lithuania.



This is an issue of concern not only for one Member State but for the entire EU. We count on Iraq’s support. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 28, 2021

وقال بوريل في مقابلة نشرتها الخميس صحيفة "إل باييس" الإسبانية: "تم إطلاق مسار لنقل المهاجرين العراقيين بالطائرات من بغداد إلى مينسك، ثم بالحافلة إلى الحدود الليتوانية التي يعبرونها بشكل غير قانوني. هذا هو رد بيلاروس على العقوبات".

وأضاف: "للأسف، يتم من جديد استخدام المهاجرين سلاحا".

وأشار أدالبرت يانز الناطق باسم بوريل إلى أن غالبية المهاجرين الذين تمّت مرافقتهم إلى ليتوانيا، هم عراقيون ولن يمنحوا حق اللجوء.

وسجلت ليتوانيا وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي منذ بداية السنة الحالية وصول 2700 مهاجر جدد.

المصدر: أ ف ب