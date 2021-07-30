أستراليا.. فتح الحدود مرتبط بتطعيم 80% من السكان بجرعتي كورونا

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الجمعة، إنه سيتعين تطعيم 80% من السكان البالغين في البلاد بجرعتي لقاح كوفيد -19 قبل أن تبدأ البلاد في إعادة فتح حدودها أمام دول محددة.

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وأضاف أن هذا المستوى من التطعيم سيؤدي إلى امتداد "فقاعات السفر" مع الدول المرشحة الأخرى، وستكون لدى أولئك الذين تم تطعيمهم "قواعد خاصة" مطبقة عليهم لأنهم سيشكلون مخاطر صحية أقل على المجتمع.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في أستراليا إلى 33,909 فيما وصل عدد الوفيات إلى 923، وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا حول العالم.

المصدر: رويترز