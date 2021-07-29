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أستراليا تستعين بقوات الدفاع لفرض قيود صارمة لكبح انتشار كورونا

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أستراليا تستعين بقوات الدفاع لفرض قيود صارمة لكبح انتشار كورونا
Reuters
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قال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز الأسترالية إنه قدم طلبا رسميا إلى الحكومة الفيدرالية للاستعانة بـ300 عنصر من قوات الدفاع الأسترالية للمساعدة في فرض الإغلاق العام لكبح انتشار كورونا.

وأكد ميك فولر أن "مساعدة قوات الدفات كانت ضرورية خلال الأشهر الـ18 الماضية لا سيما خلال إغلاق الحدود والحجر الصحي في الفنادق والدعم اللوجستي للشرطة".

وأضاف: "مع زيادة نشاط قوات إنفاذ القانون خلال الأسبوع المقبل، قدمت طلبا رسميا إلى رئيس الوزراء للاستعانة بعناصر من قوات الدفاع للمساعدة في فرض الإغلاق العام".

وكان من المقرر أن تنهي سيدني العمل بتدابير الإغلاق العام بعد خمسة أسابيع من دخولها حيز التنفيذ، أي في 30 يوليو، لكن السلطات قررت يوم أمس الأربعاء تمديد العمل بهذه القيود لأربعة أسابيع إضافية، أي حتى 28 أغسطس.

المصدر: 9news  

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