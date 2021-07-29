أردوغان: سنحشد كافة طاقات الدولة للسيطرة على حرائق الغابات وإخمادها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستحشد كافة الطاقات للسيطرة على حرائق الغابات في تركيا، وإخمادها بشكل كامل وفي أسرع وقت ممكن.

وقال: "نؤكد وقوف الدولة التركية إلى جانب مواطنينا المتضررين من الحرائق وسنعمل على تعويض خسائرهم جراء حرائق الغابات".

وأشار وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد قوروم إلى أن "الدولة حشدت كافة إمكاناتها من أجل إخماد حرائق الغابات المستمرة منذ أمس الأربعاء في قضاء مناوغات بولاية أنطاليا".

وقال: "دراسات تقييم الأضرار في المناطق التي تمت فيها السيطرة على الحرائق بدأت من قبل الفرق المختصة"، مشيرا إلى تضرر 76 مبنى حتى الآن.

بدوره، ذكر وزير الزراعة والغابات بكير باكديميرلي أن 3 طائرات و38 مروحية و472 سيارة إطفاء و4 آلاف فرد من طواقم الإطفاء، يشاركون في مكافحة الحرائق.

ولفت إلى أن "السلطات فتحت بالتعاون مع السلطات القانونية والقضائية ذات الصلة تحقيقات شاملة حول أسباب الحرائق".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" مصرع 3 مواطنين جراء الحرائق، وأشارت إلى تأثر 122 شخصا من الدخان، وأن 51 منهم يواصلون تلقي العلاج.

المصدر: "الأناضول"