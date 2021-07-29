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بلينكن يبحث ملف إيواء المترجمين الأفغان في الكويت

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بلينكن يبحث ملف إيواء المترجمين الأفغان في الكويت
Reuters
وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح ووزير الخارجية الأمريكية بلينكن يعقدان مؤتمرا صحفيا في مدينة الكويت
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكويتي، إن موضوع نقل المترجمين الأفغان تم طرحه خلال اجتماعاته في الكويت.

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يأتي ذلك، بعدما كشف مسؤولون أمريكيون، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الجيش الأمريكي يستعد لإيواء ما يصل إلى 35000 مترجم أفغاني وأفراد عائلاتهم في قاعدتين أمريكيتين، في الكويت وقطر.

ويخشى العديد من الأفغان الذين عملوا مع قوات الناتو انتقام طالبان عند مغادرة القوات الأمريكية.

المصدر: رويترز 

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