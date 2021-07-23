مساع أمريكية لتسريع إجلاء المترجمين الأفغان وخطط نقلهم لدولتين عربيتين

قال مسؤولون أمريكيون إن الجيش الأمريكي يستعد لإيواء ما يصل إلى 35000 مترجم أفغاني وأفراد عائلاتهم في قاعدتين أمريكيتين، في الكويت وقطر.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" يأتي ذلك في محاولة موسعة لمساعدة أولئك الذين يواجهون عقاب طالبان لمساعدتهم القوات الأمريكية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الخطط جارية لبناء مساكن مؤقتة ومرافق أخرى في معسكر السيلية في قطر ومعسكر بورينج في الكويت والتي سيتم تصميمها لإيواء المترجمين الأفغان لمدة 18 شهرا على الأقل.

وقال مسؤولون إن آلاف الطرود، التي تحتوي على مواد صحية ووجبات عسكرية معبأة لا تحتوي على لحم خنزير، لاستيعاب المتطلبات الغذائية للمسلمين، يتم وضعها في القواعد.

وأضاف المسؤولون أن الخطط تهدف إلى استيعاب المترجمين الفوريين وعائلاتهم في انتظار معالجة التأشيرات الأمريكية لإعادة توطينهم بشكل دائم في الإنشاءات الأمريكية، ومن المتوقع أن تكلف الاستعدادات الأخرى في القاعدتين الحكومة الأمريكية عدة مئات من الملايين من الدولارات.

ويشير المسؤولون إلى الحاجة المتزايدة لإجلاء هؤلاء المترجمين وعائلاتهم من البلاد في أقرب وقت ممكن لحمايتهم من الانتقام المحتمل من طرف مسلحي طالبان.

وبحسب الصحيفة، فإن خططا تجرى على استعدادات مماثلة في أماكن أخرى لإيواء الأفغان.

وقال مسؤولون إنه من المتوقع أن تصل مجموعة أولى من حوالي 2500 مترجم أفغاني وعائلاتهم إلى فورت لي بولاية فيرجينيا في الأيام المقبلة.

المصدر: وول ستريت جورنال