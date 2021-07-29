كابولوف: الصين لن ترسل قوات إلى أفغانستان

قال زامير كابولوف مدير إدارة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية، إن الصين لن ترسل قوات إلى أفغانستان، بعد انسحاب الجيش الأمريكي من هناك.

وعند رده على سؤال حول ما إذا كان يمكن للصين أن تحل محل الولايات المتحدة في أفغانستان، أضاف كابولوف الذي يشغل كذلك منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان: "لا أوافق على وجهة النظر هذه".

وشكك الدبلوماسي الروسي، باحتمال نشر الصين لقوة مسلحة تابعة لها داخل أراضي أفغانستان.

وقال كابولوف: "في كافة الأحوال، لا يوجد أي أساس للحديث عن وجود مثل هذه النوايا من جانب حكومة الصين".

المصدر: نوفوستي